Ротенберг поздравил Красногорск с Днем города: «Важная точка на карте российского хоккея. Город вносит большой вклад в развитие нашего спорта и формирование будущих чемпионов»

Роман Ротенберг поздравил Красногорск с Днем города.

«Поздравляю Красногорск с Днем города! Красногорск по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни городов Подмосковья. Он стремительно развивается, оставаясь зеленым, уютным и комфортным для своих жителей.

Красногорск – не только центр социально-экономического развития, но и важная точка на карте российского хоккея. Здесь работают хоккейные школы, выступает молодежная команда «Академия Динамо «Красная Машина Юниор », а вместе с ними растет целое поколение ребят, для которых хоккей становится делом жизни. Город вносит большой вклад в развитие нашего спорта и формирование будущих чемпионов.

И уже совсем скоро – важное событие для города и команды: 25 сентября в 19:00 на «Арене им. В.В. Петрова пройдет первый домашний матч дебютного сезона в МХЛ «Академии Динамо «Красная Машина Юниор». Приглашаю всех болельщиков поддержать ребят и разделить с ними этот исторический момент!

Желаю всем жителям праздничного настроения, благополучия и новых личных побед!» – написал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .