Ротенберг о встрече с представителями Федерации хоккея Китая: «Обсудили внедрение методик программы «Красная Машина» в систему китайского хоккея»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с представителями Федерации хоккея Китая.

«Москва – Пекин: хоккейное сотрудничество. Провели рабочую встречу с представителями Федерации хоккея Китая, прилетевшими из Пекина. Обсудили внедрение методик Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» в систему китайского хоккея.

Коллеги посетили территорию «Сколково» и школу «Сколка», где в ближайшее время будет реализован масштабный проект «Хоккейный Город. Сколково». Также они побывали на арене «Красная Машина Молодежка» и познакомились с современным подходом к развитию юных игроков.

Особое внимание уделили возможностям интеграции программы «Красная Машина» в детско-юношеский хоккей Китая. Эта программа утверждена Министерством спорта РФ и уже доказала свою эффективность в подготовке нового поколения российских хоккеистов.

Такие международные встречи позволяют обмениваться опытом и формировать единое хоккейное сообщество нового формата, где главная цель – развитие детского спорта и воспитание настоящих чемпионов», – написал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81