Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»
Сергей Гончарук высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты
«Они не удивляют. Наверное, другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют.
Думаю, на этой почве команду и не допускают. Я сам ни Олимпиаду, ни чемпионаты мира без России не смотрю», – заявил нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
