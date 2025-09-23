Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»

Сергей Гончарук высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила , что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты

«Они не удивляют. Наверное, другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют.

Думаю, на этой почве команду и не допускают. Я сам ни Олимпиаду, ни чемпионаты мира без России не смотрю», – заявил нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.