Алексей Кручинин: «Исаков достаточно требователен, но при этом уважает и доверяет. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне»
– Говорят, что Исаков – тренер, который дает пищу для размышлений. Что вы можете сказать об этом? В чем проявляется его умение мотивировать и вдохновлять команду?
– Он достаточно требователен к нам, но при этом уважает и доверяет. С нас спрашивают за выполнение тех задач, которые он ставит, и в этом проявляется взаимное уважение.
Тренер предоставляет нам свободу творчества в атаке, но при этом возлагает на нас ответственность за конкретные действия в определенных зонах. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне, и тогда делай, что от тебя требуется. Благодаря такому подходу создается хорошая «химия» между командой и тренером.
– Как складываются взаимоотношения с главным тренером, в контексте вашей роли капитана команды?
– У нас рабочие и хорошие отношения. Если тренеру необходимо донести что-то до команды через меня, мы общаемся индивидуально.
В целом, я один из двадцати игроков команды, и стараюсь просто выполнять свою работу. Единственное отличие – некоторые командные вопросы и внутренняя «кухня» обсуждаются со мной чаще, но в остальном отношения с тренером такие же, как и у всех ребят, – сказал нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин.