Алексей Кручинин: «Исаков достаточно требователен, но при этом уважает и доверяет. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне»

Алексей Кручинин высказался о раюоте с тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым.

– Говорят, что Исаков – тренер, который дает пищу для размышлений. Что вы можете сказать об этом? В чем проявляется его умение мотивировать и вдохновлять команду?

– Он достаточно требователен к нам, но при этом уважает и доверяет. С нас спрашивают за выполнение тех задач, которые он ставит, и в этом проявляется взаимное уважение.

Тренер предоставляет нам свободу творчества в атаке, но при этом возлагает на нас ответственность за конкретные действия в определенных зонах. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне, и тогда делай, что от тебя требуется. Благодаря такому подходу создается хорошая «химия» между командой и тренером.

– Как складываются взаимоотношения с главным тренером, в контексте вашей роли капитана команды?

– У нас рабочие и хорошие отношения. Если тренеру необходимо донести что-то до команды через меня, мы общаемся индивидуально.

В целом, я один из двадцати игроков команды, и стараюсь просто выполнять свою работу. Единственное отличие – некоторые командные вопросы и внутренняя «кухня» обсуждаются со мной чаще, но в остальном отношения с тренером такие же, как и у всех ребят, – сказал нападающий «Торпедо » Алексей Кручинин .