Спунер об 1:0 с «Торпедо»: «Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Мы заслужили победу»

Райан Спунер подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0 ОТ).

«Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, и все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Хорошо видеть такую игру команды.

Заброшенная шайба была неким везением, но создали много шансов в основное время и могли забросить еще тогда. Я думаю, что мы были лучшей командой в этот вечер и заслужили победу», – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Райан Спунер .