Спунер об 1:0 с «Торпедо»: «Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Мы заслужили победу»
Райан Спунер подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0 ОТ).
«Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, и все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Хорошо видеть такую игру команды.
Заброшенная шайба была неким везением, но создали много шансов в основное время и могли забросить еще тогда. Я думаю, что мы были лучшей командой в этот вечер и заслужили победу», – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Райан Спунер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
