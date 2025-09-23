Меркли про гол в овертайме с «Торпедо»: «Своего рода бросок на удачу, но иногда и такие нужно делать. Немножко повезло мне, но я рад, что это случилось»

Ник Меркли подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0 ОТ).

Нападающий стал автором победного гола в овертайме.

– Что было во время тайм-аута в концовке основного времени? Что говорил тренер?

– Пытались создать какой-то план на игру во время тайм-аута. Но я считаю, что не тот план по итогу сработал. Немножко мне повезло с голом, но я рад, что это случилось. Нам нужно еще поработать над реализацией своих моментов. В любом случае это хорошая победа.

– Ваш гол – это бросок на удачу?

– Да, своего рода такой бросок на удачу, но иногда и такие броски нужно делать, пробовать разные элементы. Считаю, что в течение матча у нас было много хороших моментов, здорово разыгрывали шайбу, но она не заходила в ворота.

Нужно еще поработать над отскоками, чтобы такие моменты тоже реализовывать. Рад, что этот гол случился и его засчитали.

– Насколько тяжело, когда команда не забрасывает шесть периодов подряд?

– Во Владивостоке была не самая лучшая наша игра, но сейчас мы здорово сыграли, у нас были и моменты, что не скажешь о предыдущей игре. Самое сложное, когда как раз нет моментов и не получается ничего создать, – заявил нападающий «Шанхая » Ник Меркли .