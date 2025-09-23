  • Спортс
  Пьетранжело отказался от операции на бедре, реабилитация дает положительные результаты. Насчет возможного возвращения защитника «Вегаса» в сезоне конкретики пока нет
Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело отказался от операции на бедре.

Ранее сообщалось, что 35-летнему канадцу необходима реконструкция бедренной кости. Ожидалось, что он пропустит весь сезон-2025/26. 

Пьетранжело сообщил, что курс реабилитации дает положительные результаты. На вопрос о возможности возвращения на лед в предстоящем сезоне он ответил уклончиво.

«Конкретики пока нет. Я просто буду продолжать двигаться вперед день за днем. Посмотрим, к чему это приведет», – сказал хоккеист. 

Пьетранжело отметил, что проблемы с бедром у него были уже давно. В прошлом сезоне ситуация стала оказывать на его игру заметное влияние. 

«Вегас» поместит игрока, у которого осталось 2 года по контракту с кэпхитом 8,8 миллиона долларов, в долгосрочный список травмированных на старте сезона.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков договорились о том, что новые правила использования этого списка будут внедрены уже в сезоне-2025/26, как и потолок зарплат в плей-офф. 

Пьетранжело провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1087 игр (за «Сент-Луис» и «Вегас»), набрав 637 (148+489) очков при полезности «+123». 

В плей-офф у него 149 игр и 80 (15+65) очков. Он дважды выиграл Кубок Стэнли – с «Блюз» в 2019 году и с «Голден Найтс» в 2023-м. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
травмы
logoАлекс Пьетранжело
logoНХЛ
logoВегас
