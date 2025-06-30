Пьетранжело перенесет несколько серьезных операций этим летом. Защитник «Вегаса» пропустит весь следующий сезон (Дэвид Паньотта)

Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело перенесет несколько серьезных операций.

«Слышал, что у Пьетранжело серьезные травмы и этим летом ему предстоит перенести несколько серьезных операций.

В результате он пропустит весь сезон-2025/26, по крайней мере», – сообщил инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

35-летний канадец пропустил 11 матчей в прошлом сезоне из-за травмы и не смог сыграть за сборную Канады на Турнире четырех наций в феврале. Тем не менее, он вернулся к розыгрышу плей-офф.

У двукратного обладателя Кубка Стэнли остается 2 года по контракту с кэпхитом 8,8 миллиона долларов. Если «Голден Найтс» поместят защитника в долгосрочный список травмированных, то смогут освободить место под потолком зарплат.

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