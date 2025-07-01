Генменеджер «Вегаса» о ситуации с Пьетранжело: «Главный приоритет – здоровье Алекса. Ему нужна реконструкция бедренной кости – без гарантии успеха»

Генменеджер «Вегаса» высказался о ситуации с защитником Алексом Пьетранжело.

35-летний канадец объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья

«Алекс может рассчитывать на полную поддержку нашей организации. Для нас главный приоритет – это его здоровье и качество жизни.

У Алекса есть проблемы с бедрами. Ему нужна двусторонняя реконструкция бедренной кости – без гарантии успеха. В течение сезона тренировки и игры стали причинять ему все больший ущерб.

В феврале, во время перерыва на Турнир четырех наций, мы предоставили Алексу отдых, чтобы помочь облегчить его состояние. Но мы обнаружили, что положительной динамики нет, и в будущем ситуация может стать еще более неустойчивой.

Алекс отдавал всего себя игре и команде. Он прошел через серьезные испытания в погоне за своей второй победой в Кубке Стэнли. Это один из самых уважаемых игроков в лиге – не только за выдающийся талант, но и за характер, лидерские качества, профессионализм.

Сегодняшнее решение – очень трудное для всех. Но оно принимается по правильным причинам – в интересах Алекса и его семьи», – сказал Келли МакКриммон.