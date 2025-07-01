Пьетранжело покинул «Вегас» по состоянию здоровья: «Интенсивность хоккея мне мешает. Вероятность возвращения к нужным кондициям низка»

Алекс Пьетранжело объявил об уходе из «Вегаса» по состоянию здоровья.

«Последние несколько лет были очень напряженными для моего физического состояния, и теперь в плане игровой карьеры я нахожусь в сложном положении. Посоветовавшись с врачами и семьей, пришли к выводу, что интенсивность хоккея мне мешает. Посмотрим, сможет ли мой организм восстановиться, а я – вернуться к нормальному качеству жизни.

После 17 лет карьеры и отношений с одноклубниками и тренерами это решение далось тяжело. Вероятность возвращения моего тела к нужным кондициям низка, но я знаю, что это верное решение как для меня, так и для моей семьи», – сказал 35-летний защитник.

В прошлом сезоне в 71 матче чемпионата НХЛ канадец набрал 33 (4+29) очка с полезностью «плюс 11», в 10 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов.