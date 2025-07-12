Средняя зарплата в НХЛ – новый предел превышения потолка зарплат в случае травмы игрока. Для увеличения суммы хоккеист не должен возвращаться до конца сезона, включая плей-офф

НХЛ и Ассоциация игроков изменили правила превышения потолка зарплат из-за травм.

Напомним, что команды лиги могут превышать потолок зарплат, помещая травмированных игроков в долгосрочный список (LTIR).

Согласно текущим правилам, если игрок пропускает весь регулярный чемпионат из-за травмы (например, форвард «Тампы» Никита Кучеров полностью пропустил сезон-2020/21), то клуб может увеличить платежную ведомость на всю сумму его кэпхита (средней зарплаты по контракту). Если игрок пропускает часть сезона, то сумма превышения рассчитывается пропорционально пропущенному времени.

При этом в плей-офф игрок может вернуться на лед без каких-либо ограничений с точки зрения потолка зарплат.

В новом коллективном соглашении (будет действовать с 2026 по 2030 годы) установлено ограничение – если игрок возвращается в строй по ходу регулярного чемпионата или плей-офф, то максимум превышения не должен быть больше средней годовой зарплаты в лиге (в минувшем сезоне она составляла 3,82 миллиона долларов).

Чтобы сумма превышения была больше, травмированный игрок не должен возвращаться на лед ни в регулярке, ни в плей-офф.

Отметим, что новые правила начнут действовать начиная с сезона-2026/27.