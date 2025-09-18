Овечкин стал лицом серии кукурузных хлопьев, посвященной его рекорду по голам в НХЛ. Часть выручки от их реализации пойдет на благотворительность
Александр Овечкин стал лицом особой серии кукурузных хлопьев.
Капитан «Вашингтона» и сеть магазинов Giant Food выпустили лимитированную серию хлопьев в честь рекорда Александра по голам в НХЛ.
Продукт под названием «Ovi’s Great Crunch» поступит в продажу во всех 163 магазинах сети 19 сентября.
На коробке с хлопьями изображен Овечкин в черном свитере «Кэпиталс» с орлом.
Часть выручки от их продажи будет направлена на поддержку кампании THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, посвященной борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. Овечкин является одним из ее инициаторов.
Фото: официальный сайт НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
