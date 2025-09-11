«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ

«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи из-за Александра Овечкина.

Владельцы абонементов, состоящие в Club Red 365 (полный абонемент на сезон с рядом дополнительных опций), получили письмо от «Кэпиталс».

«В качестве особого подарка только в сезоне-2025/26 вы получите эксклюзивные бумажные билеты, которые можно использовать для прохода на матчи и сохранить как сувенир.

Они посвящены одному из самых памятных сезонов в нашей истории, и мы рады представить их вам как еще один знак нашей признательности», – сказано в сообщении пресс-службы «Вашингтона ».

На каждом билете изображен Александр Овечкин и некоторые из его одноклубников. Следующий сезон станет последним по действующему контракту для россиянина.

Отметим, что в предыдущих сезонах «Вашингтон» реализовывал только электронные билеты.

