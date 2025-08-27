Овечкин посетил ресторан «Канны» в Воронеже и сфотографировался с болельщицей: «Буря эмоций! Очень вежливый, такая величина. Мне показалось, он даже смущался от нашего внимания»
Александр Овечкин посетил ресторан «Канны» в Воронеже.
Капитан «Вашингтона» посетил Воронеж 26 августа. Как сообщает «Московский комсомолец», местные жители видели 39-летнего хоккеиста в ресторане «Канны», расположенном на проспекте Революции.
Целью приезда Овечкина могла быть свадьба его знакомых. Также один из жителей Воронежа сообщил, что встретил Овечкина в кафе – он взял сэндвич и кофе.
«Буря эмоций! Очень вежливый, такая величина. С радостью согласился сфотографироваться и оставил автограф, немного пообщался.
Мне показалось, он даже смущался от нашего внимания», – поделилась впечатлениями о встрече с Овечкиным жительница Воронежа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «МОЕ! Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости