Овечкин посетил ресторан «Канны» в Воронеже и сфотографировался с болельщицей: «Буря эмоций! Очень вежливый, такая величина. Мне показалось, он даже смущался от нашего внимания»

Александр Овечкин посетил ресторан «Канны» в Воронеже.

Капитан «Вашингтона » посетил Воронеж 26 августа. Как сообщает «Московский комсомолец», местные жители видели 39-летнего хоккеиста в ресторане «Канны», расположенном на проспекте Революции.

Целью приезда Овечкина могла быть свадьба его знакомых. Также один из жителей Воронежа сообщил, что встретил Овечкина в кафе – он взял сэндвич и кофе.

«Буря эмоций! Очень вежливый, такая величина. С радостью согласился сфотографироваться и оставил автограф, немного пообщался.

Мне показалось, он даже смущался от нашего внимания», – поделилась впечатлениями о встрече с Овечкиным жительница Воронежа.