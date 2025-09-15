Депутат Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России»

Светлана Журова оценила слухи о заработке Александра Овечкина на рекламе.

Ранее появилась информация , что капитан «Вашингтона » мог получить более 3,3 млрд рублей этим летом. Отмечалось, что в межсезонье Овечкин заключил до 10 рекламных соглашений сразу с несколькими российскими компаниями.

«Не понимаю, откуда журналисты знают суммы рекламных контрактов Овечкина . Это же коммерческая тайна. Скорее всего, это гипотетические предположения, сколько мог стоить рекламный контракт с определенной компанией.

Знаю, что Овечкин очень много тратит на благотворительность. Саша всегда разумно относится к своим тратам, он семейный человек, понимает, куда лучше вложить средства. Он же еще школу свою строит.

Не думаю, что была такая баснословная сумма в 3 миллиарда рублей за все рекламные контракты, но доходы у него наверняка серьезные. Овечкин – популярный человек, он спортсмен номер один в России сейчас. Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?

Логично, что к нему такой интерес со стороны рекламодателей. Мы часто видим Сашу в рекламе. Во всем мире такие спортсмены, как Овечкин, в основном зарабатывают на рекламе, а не на основных профессиональных контрактах», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .

Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают»