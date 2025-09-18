  • Спортс
  Гатиятулин о поражениях «Ак Барса» на старте сезона: «У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться. Мы понимаем, что нужно делать. Вспоминаю Брагина и МЧМ-2015»
Гатиятулин о поражениях «Ак Барса» на старте сезона: «У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться. Мы понимаем, что нужно делать. Вспоминаю Брагина и МЧМ-2015»

Анвар Гатиятулин сказал, что штаб «Ак Барса» разберется с проблемами на старте.

В 5 матчах на старте сезона FONBET КХЛ казанцы набрали 3 очка и занимают предпоследнее место в Восточной конференции. 

– Может ли нынешняя непростая ситуация привести к смене состава или тренерского штаба?

– У нас есть глубина среди защитников. Мы разбираем матчи, физическое состояние игроков и принимаем решения. Что касается штаба, то у нас опытный тренерский штаб, который проходил через разное. Мы понимаем, что нужно делать и будем работать в этом направлении.

– Это самый сложный момент в вашей карьере?

– Я вспомню 2015 год, МЧМ, я был в штабе Валерия Брагина. Начали тяжело, по буллитам обыграли Данию. У нас был групповой этап, мы проиграли на групповом этапе Швеции и Чехии. Впереди был матч с США, которые котировались сильнее канадцев. Мне тогда и 40 лет не было – была нервозность.

Видел, как спокоен был Валерий Николаевич. Мы тогда дошли до финала, нам не хватило одной шайбы (сборная России уступила Канаде со счетом 4:5 – Спортс). На групповом этапе команда должна была через это пройти, чтобы стать сильнее. Конечно, КХЛ и молодкжный чемпионат мира это разные уровни, но вы понимаете о чем я говорю.

– Нет ли похожей истории в  ситуацией с «Трактором», когда команда не вышла в плей-офф?

– У меня был и другой опыт, когда команда тяжело входила в сезон. Потом мы неплохо выступили и дошли до финала конференции. У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться в ситуации, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовал: Александр Балабанов
