Яковлев об «Ак Барсе» после 6:3: «Классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Будут, как всегда, претендовать на Кубок Гагарина»
Егор Яковлев считает, что «Ак Барс» будет претендентом на Кубок Гагарина.
«Металлург» с 33-летним защитником в составе обыграл казанцев в гостях (6:3) в матче FONBET КХЛ.
– Тебя «Ак Барс», пропускающий дома по шесть шайб в последних матчах, удивляет?
– Я думаю, что они разберутся, это хорошая команда. У нас получилось, все залетело. Не могу сказать, как было в прошлых играх здесь.
У нас было тоже много моментов, раньше была слабая реализация, но вот все получилось и все забили.
Здесь классная команда, отличный тренер. Я думаю, они разберутся и игру наладят. Подбор игроков хороший. Думаю, «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок [Гагарина], – сказал Яковлев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости