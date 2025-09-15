  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карпухин об «Ак Барсе» после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»
Карпухин об «Ак Барсе» после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»

Илья Карпухин не считает, что «Ак Барсу» не хватает духовитых людей.

– «Ак Барс» пропустил по шесть шайб в двух матчах. Может быть, команда под нагрузками? Какие причины могут быть кроме игровых?

– Не знаю про нагрузку, я к команде поздно присоединился. На тренировках команда в хорошем физическом состоянии. Сложно сказать. Как тренер сказал – потеря концентрации. Такие ошибки, полумоменты и гол.

Это, скажем так, не вытекает из игры как будто. Где-то отскок не подчистили, где-то добивание пропустили. Это микромоменты: потеряли концентрацию на полсекунды – и нам забивают гол. Потом сложно вернуться в игру. Находим силы, но не получается дожать до конца.

– Не хватает духовитых людей в команде? Таких как ты, например.

– Я бы так не сказал. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом. Меньше слов, больше дела, – сказал защитник казанцев после поражения от «Металлурга» (3:6) в матче FONBET КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
