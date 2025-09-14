  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин после 3:6 от «Металлурга»: «Если бы было безволие, можно было бы разносы устраивать, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять»
0

Гатиятулин после 3:6 от «Металлурга»: «Если бы было безволие, можно было бы разносы устраивать, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять»

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Металлурга» (3:6) .

– Первые три броска в створ завершились голами. У вас не было желания заменить вратаря?

– Первый бросок был прямой, да, но потом были подставления. Не стали дергать, потому что и в прошлом матче была замена. Важно, чтобы парни чувствовали доверие и уверенность. Но игра диктовала условия, замену все равно пришлось сделать.

– Вы видите закономерность в том, что первая половина матча тяжело дается команде?

– Прошлый матч мы начали здорово, первые минут 10 хорошо шли в давление, но ошибки в своей зоне сказались. За каждую ошибку нас наказывают, это мы понимаем. Потом уже включаемся в работу, создаем отрезки хорошие, но нужно найти стабильность.

– Вас настораживает, что вратари так нестабильно играют на старте сезона?

– Мы проигрываем командой, делить не будем на позиции. Всем есть над чем задуматься.

– С чем связано такое количество удалений команды?

– Первый период нам в целом не удался, потом нужно было отыгрываться, побежали вперед, стали играть агрессивнее и не избежали ненужных удалений.

Мы ребятам говорили, что одна из основных задач – научиться держать фокус на силовой игре и контроле действий. Но сегодня опять наступили на те же грабли.

– У вас есть понимание, что происходит с Артемом Галимовым? У него ноль шайб в сезоне, как будто плей-офф продолжается.

Артем делает много полезных вещей. Да, статистика понятная, и мы ждем от него очков, и сам он ждет. Но он много делает на льду, его самоотдача на сегодняшний день нас устраивает, как и каждого игрока.

– Вы согласитесь с тем, что пока в команде не хватает таких духовитых игроков, как Илья Карпухин?

– Я не скажу, что их мало, потому что и сегодня при крупном счете ребята проявляли характер. У кого-то есть другие качества, Илья – один из силовых игроков.

Соглашусь, что от некоторых мы ждем более агрессивной и наглой игры, разговариваем об этом, и ребята слышат. Думаю, это будет проявляться в следующих матчах.

– Что вы говорите команде в раздевалке после неудачных периодов?

– Доносим, объясняем, что нужно делать. Если бы было какое-то безволие, можно было бы устраивать разносы, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять. Нужно отмотать пленку, вернуться к тому, что приносило нам успех раньше, и от этого двигаться.

Нужно отмотать пленку обратно, вспомнить, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» – 3:6. Это 3-е поражение команды Гатиятулина в 4 играх сезона

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoАртем Галимов
logoМеталлург Мг
logoМихаил Бердин
logoИлья Карпухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
553 минуты назад
Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»
12сегодня, 17:46
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
9сегодня, 16:59
Главные новости
Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»
31 минуту назад
Ларионов о СКА: «Мы еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Идет коллективная игра, все пять хоккеистов участвуют и в обороне, и в атаке»
246 минут назад
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
553 минуты назад
Жамнов о «Спартаке»: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему»
3сегодня, 17:55
Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»
12сегодня, 17:46
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Спартак». Команда Исакова выиграла 4-й матч подряд
16сегодня, 17:15
СКА разгромил «Ладу» – 6:1. Команда Ларионова выиграла 2-й матч подряд, Бландиси забил 1-й гол в КХЛ
7сегодня, 16:53
КХЛ. СКА забил 6 голов «Ладе», «Трактор» обыграл «Сочи», «Торпедо» победило «Спартак», «Локомотив» проиграл «Нефтехимику», «Ак Барс» уступил «Металлургу»
275сегодня, 16:42
«Ак Барс» проиграл «Металлургу» – 3:6. Это 3-е поражение команды Гатиятулина в 4 играх сезона
16сегодня, 16:36
ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей сезона. Коваленко сделал дубль в игре с «Северсталью»
10сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Выдренков о 6:1 с «Ладой»: «Они ничем не удивили. Игра была под контролем СКА, очень хорошо сработало большинство»
11 минут назад
Миронов об 1:6 от СКА: «Бесхарактерно проиграли. Безобразная игра, детские ошибки допускаем, будем налаживать дисциплину»
2сегодня, 17:59
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
9сегодня, 16:59
Фетисов посетил выборы в Московской области. Он общался с членами избирательной комиссии и наблюдателями, интересовался организацией процесса голосования
сегодня, 15:56
Яшкин набрал 300-е очко в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 15:44
Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»
7сегодня, 15:32
Гришин о 5:4 с «Локомотивом»: «Нефтехимик» правильно выбрал тактику. Постарались навязать активную игру и не скатываться в оборону»
2сегодня, 14:59
Дебур о работе в НХЛ: «Я способен ставить игру и побеждать в плей-офф. Сейчас я думаю об Олимпиаде, но все может измениться»
1сегодня, 14:11
18-летний Прохоров из «Динамо»: «Кузнецов очень веселый и открытый человек – сказал, что я на льду как злая собака. Радулов – живая энциклопедия, много знает о хоккее»
сегодня, 13:40
Проспект «Вашингтона» Кристалл о межсезонье: «Я стал намного быстрее. Меня тестируют каждые 2 недели – результаты улучшаются»
сегодня, 12:59