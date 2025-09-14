Гатиятулин после 3:6 от «Металлурга»: «Если бы было безволие, можно было бы разносы устраивать, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять»

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Металлурга» (3:6) .

– Первые три броска в створ завершились голами. У вас не было желания заменить вратаря?

– Первый бросок был прямой, да, но потом были подставления. Не стали дергать, потому что и в прошлом матче была замена. Важно, чтобы парни чувствовали доверие и уверенность. Но игра диктовала условия, замену все равно пришлось сделать.

– Вы видите закономерность в том, что первая половина матча тяжело дается команде?

– Прошлый матч мы начали здорово, первые минут 10 хорошо шли в давление, но ошибки в своей зоне сказались. За каждую ошибку нас наказывают, это мы понимаем. Потом уже включаемся в работу, создаем отрезки хорошие, но нужно найти стабильность.

– Вас настораживает, что вратари так нестабильно играют на старте сезона?

– Мы проигрываем командой, делить не будем на позиции. Всем есть над чем задуматься.

– С чем связано такое количество удалений команды?

– Первый период нам в целом не удался, потом нужно было отыгрываться, побежали вперед, стали играть агрессивнее и не избежали ненужных удалений.

Мы ребятам говорили, что одна из основных задач – научиться держать фокус на силовой игре и контроле действий. Но сегодня опять наступили на те же грабли.

– У вас есть понимание, что происходит с Артемом Галимовым? У него ноль шайб в сезоне, как будто плей-офф продолжается.

– Артем делает много полезных вещей. Да, статистика понятная, и мы ждем от него очков, и сам он ждет. Но он много делает на льду, его самоотдача на сегодняшний день нас устраивает, как и каждого игрока.

– Вы согласитесь с тем, что пока в команде не хватает таких духовитых игроков, как Илья Карпухин?

– Я не скажу, что их мало, потому что и сегодня при крупном счете ребята проявляли характер. У кого-то есть другие качества, Илья – один из силовых игроков.

Соглашусь, что от некоторых мы ждем более агрессивной и наглой игры, разговариваем об этом, и ребята слышат. Думаю, это будет проявляться в следующих матчах.

– Что вы говорите команде в раздевалке после неудачных периодов?

– Доносим, объясняем, что нужно делать. Если бы было какое-то безволие, можно было бы устраивать разносы, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять. Нужно отмотать пленку, вернуться к тому, что приносило нам успех раньше, и от этого двигаться.

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» – 3:6. Это 3-е поражение команды Гатиятулина в 4 играх сезона