«Ак Барс» проиграл 4 из 5 матчей сезона – сегодня 1:2 от «Нефтехимика». Команда Гатиятулина – предпоследняя на Востоке
«Ак Барс» проиграл 3 матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Анвара Гатиятулина уступила «Нефтехимику» (1:2) в домашнем матче.
Таким образом, у «Ак Барса» 4 поражения в 5 матчах текущего сезона. Казанцы одержали только 1 победу – над «Авангардом» (2:1) и на данный момент занимают 10-е место в таблице Восточной конференции с 3 очками.
«Нефтехимик» выиграл 3 матча подряд, команда Игоря Гришина идет 6-й на Востоке, набрав 6 очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
