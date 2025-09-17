«Ак Барс» проиграл 4 из 5 матчей сезона – сегодня 1:2 от «Нефтехимика». Команда Гатиятулина – предпоследняя на Востоке

«Ак Барс» проиграл 3 матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина уступила «Нефтехимику » (1:2) в домашнем матче.

Таким образом, у «Ак Барса » 4 поражения в 5 матчах текущего сезона. Казанцы одержали только 1 победу – над «Авангардом» (2:1) и на данный момент занимают 10-е место в таблице Восточной конференции с 3 очками.

«Нефтехимик» выиграл 3 матча подряд, команда Игоря Гришина идет 6-й на Востоке, набрав 6 очков.