Гатиятулин об 1:2 от «Нефтехимика»: «У «Ак Барса» непростой период. У соперников в два раза меньше моментов, но наказывают нас чуть ли не за каждую ошибку. От нас ждут побед, понимаем»

Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Нефтехимиком» (1:2).

«Ак Барс» дома уступил нижнекамскому клубу в матче FONBET Чемпионата КХЛ. В пятницу казанцы примут «Салават». 

– Что происходит с реализацией Владимира Алистрова и всей команды?

– Думаю, мы наиграли больше, чем на один гол. Соглашусь, что реализация и неудачные предыдущие матчи накладывают отпечаток, где-то появляется нервозность в действиях. Над этим элементом работаем и разговариваем индивидуально с ребятами, проводим командные собрания.  Точно также отрабатываем на тренировках. Думаю, все это поправимо.

– Можно сказать, что команда сейчас в эмоциональном кризисе?

– Думали об этом. Тут еще, наверное, из серии с «Динамо» идет, когда создаем больше, чем соперник, но забиваем меньше. Соперник создает в два раза меньше моментов, но в реализации чуть ли не за каждую вторую ошибку нас наказывают.

Важна концентрация в завершающей стадии. Будем разговаривать и доносить до ребят. Предыдущие два матча и поражения с крупным счетом внесли отпечаток. Были неточные передачи и спешка в завершении, которая мешала нанести точный бросок.

– Настраивали команду на этот матч как на особенный?

– Конечно, мы говорили, что для нас каждый матч важен, но такие игры особенные. Идет непростой период. Где-то в тактике упростили игру. Убрать ошибки было главной целью на начало матча.

– В чем глобальная причина неудачного старта команды?

– Проводили анализ прошлого сезона, где не было стабильности в предсезонке. На это уделили внимание, в чем мы можем прибавить. Думали, что наши наработки вернутся быстрее, но оказалось чуть не так. Понятно, что болельщики ждут от нас побед, мы это осознаем. У нас есть день до следующего матча. Все разберем, обсудим и подготовимся.

– Показалось, что «Нефтехимик» сегодня доминировал. Есть ли претензии по самоотдаче?

– Я не скажу, что «Нефтехимик» доминировал, мы играли неплохо, нам не хватало в завершении. Нужно посмотреть на созданные моменты, на количество бросков. Вопрос был в завершении.

– В истории КХЛ не было ситуации, когда участники «Зеленого дерби» замыкали таблицу «Востока». Будет ли особый настрой на дерби с «Салаватом Юлаевым»?

– Вы правильно говорите: это «зеленое дерби», это особый матч. Мы все готовимся, ребята все понимают. В такой ситуации нам необходима эта победа. Подойдем к игре серьезно и постараемся порадовать болельщиков, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин

