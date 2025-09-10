Ларионов об отстранении Бландиси за неприличный жест: «Обсудили эту часть его игры. Она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он осознает, что совершил, готов искупить вину»

Игорь Ларионов высказался о дисквалификации Джозефа Бландиси.

В понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вчера КХЛ оштрафовала Бландиси и отстранила его на один матч.

«С утра мы с ним обсудили эту часть его игры. В плане игрового стиля она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он полностью осознает то, что совершил.

По тому, насколько справедливо решение арбитров, можно подискутировать, так как не может быть наказан только один игрок, когда двое сводят между собой какие-то старые счеты еще со времен Северной Америки.

По наказанию у меня вопросов нет: я разговаривал с Алексеем Анисимовым (главный арбитр КХЛ – Спортс’‘) и Валерием Каменским (вице-президент КХЛ по развитию). Он понесет ответственность, заплатит штраф в лигу.

Как он мне сказал, это самая низкая точка в его игре в этом сезоне, но оттуда может быть путь наверх. Он готов искупить свою вину. Сегодня у него жесткий тренировочный день, и будет пара лишних дней, чтобы набрать кондиции», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

