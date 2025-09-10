Ларионов о СКА: «Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными»

Игорь Ларионов поделился мыслями об игре СКА в сезоне-2025/26.

Хоккеисты СКА в среду провели открытую тренировку перед первым домашним матчем сезона.

11 сентября клуб сыграет против «Трактора». Ранее СКА уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

– Какие положительные стороны можете извлечь после двух матчей?

– Мне понравилась реакция команды на первое поражение. В этом плане мне понравилось, что они собрались и сделали то, что и просили. Не опустили руки. Вышли на лед с непростым соперником, потеряв Бландиси, где пришлось перекраивать состав.

Мне понравилась реакция Миши Воробьева, когда Грималди оказался под соперником. Ощущается братство, помощь ближнему. Эти вещи мы должны нести дальше с собой.

Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы; когда получаешь голевые моменты, надо быть увереннее. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.