  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Савельев о жесте Бландиси: «Не понимаю, как игрок, приезжающий в топ-чемпионат, выдает такое в дебютном матче. Молодые ребята у СКА выглядят куда более осознанными»
1

Сергей Савельев о жесте Бландиси: «Не понимаю, как игрок, приезжающий в топ-чемпионат, выдает такое в дебютном матче. Молодые ребята у СКА выглядят куда более осознанными»

Сергей Сваельев прокомментировал ситуацию с Джозефом Бландиси.

Напомним, в понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ. Хоккеиста отстранили на одну игру. 

«Дебют у него не удался. Бландиси мог бы сыграть корректнее в моменте с первой пропущенной шайбой СКА в матче с «Торпедо». Когда он возвращался, то пошел играть в тело против хоккеиста из Нижнего Новгорода, хотя в этом эпизоде мог изначально положить клюшку на лед и сыграть в клюшку соперника, чтобы попробовать перехватить передачу. В конечном итоге шайба дошла до Соколова, у которого было много пространства, чтобы забросить гол в ворота Плешкова.

Что касается жеста, то для меня это непонятно. Человек был одним из лидеров «Торонто Марлис», был несколько лет в капитанской группе этого клуба. Не понимаю, как игрок, приезжающий в топовый чемпионат (при том, что клуб пошел на определенные уступки тем, что дал хоккеисту приехать позже в расположение команды), выдает такое в дебютном матче, зная, что везде установлены камеры.

Для меня это непонятно. Поступок неинтеллигентный. Игрок к 30 годам должен подавать правильный пример. Молодые ребята у СКА сейчас выглядят куда более осознанными на льду, нежели вчера себя показал Бландиси», – сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДжозеф Бландиси
logoКХЛ
logoСКА
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ротенберг о 250-м сезоне в Большом театре: «Это национальный символ России, ее культуры и истории. Пусть он и дальше остается источником вдохновения и гордости для нашей страны»
632 минуты назад
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Москва против «Сочи»
6132 минуты назадLive
Игорь Григоренко обжаловал дисквалификацию за допинг в CAS. Гендиректор «Сочи» отстранен от спортивной деятельности на 4 года
1сегодня, 15:48
Кирилл Сафронов о 2 поражениях СКА: «Следующие 10 игр армейцы выиграют, может. Процесс по слаживанию не быстрый. Никто не сомневается в мастерстве игроков и квалификации тренера»
7сегодня, 14:49
Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»
13сегодня, 14:17
«Калгари» продлил контракт с Вульфом на 7 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов
4сегодня, 13:42Фото
Овечкин вернулся в США и провел первую тренировку с «Вашингтоном»
17сегодня, 13:20Видео
КХЛ отстранила Бландиси на один матч и оштрафовала. Форвард СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» в дебютной игре
11сегодня, 12:46
«Шанхай» анонсировал акцию «С детства за драконов!» Фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно
97сегодня, 12:35Фото
Черкас о Ларионове: «В СКА понимали, что человек в Нижнем Новгороде звезд с неба не хватал. Может, здесь что-то получится, кредит доверия у него есть»
8сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Скотт Уилсон про Козлова: «Хороший тренер, позволяет просто играть и творить на льду. Никогда не относился к нам с негативом, многие обрели уверенность»
3 минуты назад
Агент Кросби о будущем игрока: «Хотим, чтобы он выиграл еще один или два Кубка. Надеюсь, «Питтсбург» проведет отличный сезон, и все слухи рассеются»
16 минут назад
Андерссон о будущем: «Весь прошлый сезон я читал, какой я отстойный игрок. Так что думать нужно только о себе и о том, чтобы вывести «Калгари» на наилучшую позицию»
40 минут назад
Форвард «Адмирала» Олсон: «Уверен, что мы выйдем в плей-офф и далеко в нем пройдем. Победа в первой игре может придать дополнительную уверенность»
сегодня, 15:58
Денисенко хочет вернуться в НХЛ, несмотря на неудачный опыт: «Это моя мечта. Нужно все воспринимать правильно, делать правильные выводы»
сегодня, 15:38
Евгений Свечников об отстранении России: «Каждому спортсмену обидно. Никто не может ничего сделать, остается только работать, ждать. Надеюсь, все устаканится»
сегодня, 14:38
Зборовский пропустит около 6 недель из-за перелома руки. Защитник «Автомобилиста» травмировался в матче с «Ладой» (Metaratings)
3сегодня, 14:31
Форвард «Шанхая» Сукезе о Петербурге: «Очень красив своей архитектурой. Я из Нью-Йорка, большие пробки бывают и там, и здесь»
сегодня, 14:06
Дементьев о СКА: «Много пропускает, чтобы быть лидером. Если начнет реализовывать моменты, то и до побед со счетом 9:8 недалеко»
сегодня, 13:52
Бабаев о Ткачеве и Толчинском в «Металлурге»: «Проблем не вижу. Владимир привык больше времени проводить на льду. Прошло только 2 игры, идет сближение хоккеистов с тренерской тактикой»
сегодня, 13:29