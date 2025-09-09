Сергей Савельев о жесте Бландиси: «Не понимаю, как игрок, приезжающий в топ-чемпионат, выдает такое в дебютном матче. Молодые ребята у СКА выглядят куда более осознанными»

Сергей Сваельев прокомментировал ситуацию с Джозефом Бландиси.

Напомним, в понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ. Хоккеиста отстранили на одну игру.

«Дебют у него не удался. Бландиси мог бы сыграть корректнее в моменте с первой пропущенной шайбой СКА в матче с «Торпедо ». Когда он возвращался, то пошел играть в тело против хоккеиста из Нижнего Новгорода, хотя в этом эпизоде мог изначально положить клюшку на лед и сыграть в клюшку соперника, чтобы попробовать перехватить передачу. В конечном итоге шайба дошла до Соколова, у которого было много пространства, чтобы забросить гол в ворота Плешкова.

Что касается жеста, то для меня это непонятно. Человек был одним из лидеров «Торонто Марлис», был несколько лет в капитанской группе этого клуба. Не понимаю, как игрок, приезжающий в топовый чемпионат (при том, что клуб пошел на определенные уступки тем, что дал хоккеисту приехать позже в расположение команды), выдает такое в дебютном матче, зная, что везде установлены камеры.

Для меня это непонятно. Поступок неинтеллигентный. Игрок к 30 годам должен подавать правильный пример. Молодые ребята у СКА сейчас выглядят куда более осознанными на льду, нежели вчера себя показал Бландиси», – сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.