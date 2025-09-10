  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Борна Рендулич: «Мне не нравится Разин, он обманщик. С моего первого дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чем-либо, был настроен против меня»
7

Борна Рендулич: «Мне не нравится Разин, он обманщик. С моего первого дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чем-либо, был настроен против меня»

Борна Рендулич заявил, что ему не нравится тренер «Металлурга» Андрей Разин.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Металлург». Он не сыграл ни в одном из шести матчей серии первого раунда Кубка Гагарина против «Авангарда» (2-4).

После шестой игры главный тренер Андрея Разин рассказал, почему не ставил Рендулича в состав: «Это чисто мое решение, потому что я думаю, что он этот уровень не тянет».

«Никаких плохих флешбеков из своего периода карьеры в СКА при возвращении в Санкт-Петербург я не испытал. Наоборот, я замечательно провел время в этой команде. Рад, что мне довелось сыграть за этот клуб, он один из самых больших в Европе и всем мире. Я ни на кого не таю обиду, а двигаюсь вперед.

Что касается «Металлурга», то для меня это был сложный период с ментальной точки зрения. То, что было там, произошло впервые в моей карьере, но я извлек все необходимые уроки и стал лучше как игрок и человек.

Андрей Разин сказал, что я не соответствовал необходимому уровню? У каждого свое мнение. Мне не нравится Разин, он обманщик. С самого первого моего дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чем-либо. Он был настроен против меня. Впрочем, это было забавно.

Я получил полезный опыт и ни на кого не обижаюсь. Я желаю Разину всего наилучшего. У него свое мнение, у меня – свое. Посмотрим, что будет дальше», – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Борна Рендулич

Рендулич о словах Разина, что «он не тянет уровень»: «Хорошо, что наши дороги расходятся. Желаю себе такого же продолжения карьеры, как у Уилсона»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoБорна Рендулич
logoШанхай Дрэгонс
logoМеталлург Мг
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Скотт Уилсон о проблемах в «Металлурге»: «Попал в тупик. Просто не подошли друг другу. Иногда игроки не подходят для определенных стилей»
3сегодня, 05:15
Гераськин о Тамбиеве: «Требовательный, дисциплина на первом месте. С Разиным они чем-то похожи. В «Адмирале» буду стараться оправдать доверие»
3вчера, 09:28
Яковлев о лишении капитанства в «Металлурге»: «Это решение Разина. У меня есть авторитет, не поменялось ничего. Мотивация запредельная, уверен, что вернусь на свой уровень»
4вчера, 07:30
Главные новости
Дедунов об уходе из СКА: «Мне сказали, что новый тренер не видит меня в команде. Руководство пошло на обмен – причем со мной посоветовались, хочу ли я в «Сочи». Со мной поступили корректно»
9 минут назад
Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й
24 минуты назад
КХЛ. ЦСКА примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Автомобилиста»
1251 минуту назад
Ларионов об отстранении Бландиси за неприличный жест: «Обсудили эту часть его игры. Она воспринимается не так, как в Северной Америке, но он осознает, что совершил, готов искупить вину»
6сегодня, 10:49
Павел Дедунов: «Самая тяжелая предсезонка у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок и просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» А у Крикунова – терпимо»
сегодня, 09:59
Ларионов о СКА: «Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными»
16сегодня, 09:50
Гендиректор «Трактора»: «Рассчитываю, что КХЛ будет четче следить за соблюдением политики, которую задает. Это касается и ужесточения контроля за соблюдением потолка зарплат»
сегодня, 09:42
Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь»
3сегодня, 09:34
Кремлев о встрече с Ротенбергом: «Хоккей и бокс – это всегда рядом. Роман рассказал, что в «Красной Машине Юниор» дети-хоккеисты работают в боксерском зале. Меня это радует»
6сегодня, 08:14
Бабаев о будущем Бурдасова: «Сейчас все говорят: «Подождите 2-3 игры». Как минимум в две трети клубов КХЛ будет доукомплектование, причем неслабое. Это и топ-команд касается»
6сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Хефенмайер о сборах с Крикуновым: «Мне нравится усердно работать, поэтому его предсезонная подготовка понравилась. Я рад тяжелым тренировкам»
54 минуты назад
«Фиксики» и талисман КХЛ Крут расскажут детям о хоккее в подкасте «Фикситека»: «Уверены, что это многих вдохновит встать на коньки»
сегодня, 10:13
Шипачев о хите Миронова: «В шею и ухо клюшкой попало. Было больно, но все окей. Андрюха сразу сказал: «Давай, братан, вставай»
сегодня, 09:13
Меркли о еде в России: «Люблю драники и борщ. Мне также нравятся сырники. Вообще обожаю блюда из творога»
1сегодня, 08:57
Хефенмайер о Сочи: «Пока еще не купался в Черном море, но скоро собираюсь, оно очень красивое. Здесь здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда»
сегодня, 08:44
Кобзарь о том, много ли Овечкин забивает в волейболе: «Нет, он больше пасует, обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго может. Нападает в основном Фридзон»
сегодня, 08:32
«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Левицким. Он разделил лидерство по очкам в «Тайфуне» в прошлом сезоне – 17+28 в 52 играх в МХЛ
сегодня, 07:55
Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»
сегодня, 07:25
Карандин о «Сибири»: «Команда утяжелила подготовку, чтобы не было перепадов в игре. Легионеры не чувствуют, в каком регионе оказались. Расписание странное – то пусто, то густо»
сегодня, 06:40
«Бостон» впервые с 2001 года начнет сезон НХЛ без капитана. В клубе хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом»
2сегодня, 05:58