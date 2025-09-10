Борна Рендулич: «Мне не нравится Разин, он обманщик. С моего первого дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чем-либо, был настроен против меня»

Борна Рендулич заявил, что ему не нравится тренер «Металлурга» Андрей Разин.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Металлург». Он не сыграл ни в одном из шести матчей серии первого раунда Кубка Гагарина против «Авангарда» (2-4).

После шестой игры главный тренер Андрея Разин рассказал , почему не ставил Рендулича в состав: «Это чисто мое решение, потому что я думаю, что он этот уровень не тянет».

«Никаких плохих флешбеков из своего периода карьеры в СКА при возвращении в Санкт-Петербург я не испытал. Наоборот, я замечательно провел время в этой команде. Рад, что мне довелось сыграть за этот клуб, он один из самых больших в Европе и всем мире. Я ни на кого не таю обиду, а двигаюсь вперед.

Что касается «Металлурга», то для меня это был сложный период с ментальной точки зрения. То, что было там, произошло впервые в моей карьере, но я извлек все необходимые уроки и стал лучше как игрок и человек.

Андрей Разин сказал, что я не соответствовал необходимому уровню? У каждого свое мнение. Мне не нравится Разин, он обманщик. С самого первого моего дня в «Металлурге » он никак не хотел мне помочь в чем-либо. Он был настроен против меня. Впрочем, это было забавно.

Я получил полезный опыт и ни на кого не обижаюсь. Я желаю Разину всего наилучшего. У него свое мнение, у меня – свое. Посмотрим, что будет дальше», – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Борна Рендулич .

Рендулич о словах Разина, что «он не тянет уровень»: «Хорошо, что наши дороги расходятся. Желаю себе такого же продолжения карьеры, как у Уилсона»