КХЛ отстранила Бландиси на один матч и оштрафовала. Форвард СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» в дебютной игре

КХЛ дисквалифицировала Джозефа Бландиси на один матч.

Напомним, в понедельник СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
дисквалификации
