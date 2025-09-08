  • Спортс
  • Ларионов о штрафе Бландиси за неприличный жест: «Хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее. Он играл первый матч в КХЛ, можно было сказать, что еще раз повторится – будет удаление»
5

Ларионов о штрафе Бландиси за неприличный жест: «Хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее. Он играл первый матч в КХЛ, можно было сказать, что еще раз повторится – будет удаление»

Игорь Ларионов высказался о дисциплинарном штрафе Джозефа Бландиси.

Сегодня СКА уступил «Торпедо» (2:3 ОТ). В первом периоде Джозеф Бландиси был удален до конца матча за неприличный жест в адрес скамейки соперника. Это была первая игра канадского форварда в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В другой лиге можно делать те же поступки, что сделал Бландиси?

– Мне показалось, что была стычка с одним игроком «Торпедо». Я сделал ссылку на то, что это первая игра. Когда арбитр видит нового игрока, то можно было сказать, что еще раз такое повторится – и будет удаление.

Я бы хотел, чтобы арбитры были более терпеливыми. Бландиси играл сегодня первый матч, я только поэтому сделал такой акцент, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
