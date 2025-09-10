Карандин о шоу-матче Дацюка: «Телебойкот воспринимаем уже чуть ли не как должное. После Елки на Матче звезд КХЛ в Сибири трудно чему-то удивиться»

Юрий Карандин высказался о том, что шоу-матч Павла Дацюка не показали по ТВ.

Матч The Magic Game в честь 47-летнего Дацюка прошел на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге 30 августа.

«Болельщики меня очень много спрашивали о прощальном матче Павла Дацюка, по стилю игры это был пока последний советский хоккеист.

К сожалению, на наш регион проводы Дацюка не показали – поэтому вопросов было больше, чем ответов.

Прочитал в прессе, что трансляции из Екатеринбурга наши телевизионщики предпочли [футбольный] чемпионат то ли Англии, то ли Испании.

Знаете, после того как к нам в Сибирь [Новосибирск] на Матч звезд КХЛ привезли Елку, трудно чему-то удивиться. Вот и телебойкот Дацюка воспринимаем уже чуть ли не как должное. Печально», – сказал почетный вице-президент ФХР .