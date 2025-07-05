Мошенники продают фальшивые билеты на матч звезд хоккея в Екатеринбурге. Стоимость – от 6 до 33 тысяч рублей («Антитеррор Урал»)
Мошенники продают фальшивые билеты на матч звезд мирового хоккея в Екатеринбурге.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал «Антитеррор Урал», на матч The Magic Game начали продавать фальшивые билеты.
Игра пройдет 30 августа на «УГМК-Арене». По приглашению Павла Дацюка в матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и другие.
Сообщается, что мошенники продают несуществующие билеты по завышенным ценам. Стоимость варьируется от 6 до 33 тысяч рублей. При этом официальные продажи билетов на игру начнутся не раньше середины августа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Коммерсантъ»
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