Дацюк организует матч звезд хоккея в Екатеринбурге. Капризов, Фетисов, Ковальчук, Федоров и Каменский примут участие

Павел Дацюк организует матч звезд хоккея в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе мероприятия, игра The Magic Game пройдет 30 августа на «УГМК-Арене».

Составы команд еще формируются, но уже известно, что участие примут Вячеслав Фетисов , Илья Ковальчук , Кирилл Капризов , Сергей Федоров и Валерий Каменский .

«Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звезды мирового хоккея. Их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок. И после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон.

Нас гостеприимно примет одна из лучших ледовых арен в стране – «УГМК-Арена», отвечающая мировым стандартам по вместимости зрителей и инфраструктуре», – сказал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк.

Дацюк о возможности поработать в штабе СКА: «Екатеринбург – мой родной город. Буду стараться помогать развивать хоккей там, готовя юных игроков для сборной»