«Автомобилист» показал ретро-джерси для матча звезд Дацюка: «Они объединяют дизайн маек, в которых Павел играл в США и в России. Вдохновением стала форма Зимней классики-2014»

«Автомобилист» показал ретро-форму матча звезд мирового хоккея в Екатеринбурге.

The Magic Game пройдет 30 августа на «УГМК-Арене». По приглашению Павла Дацюка в матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук , Кирилл Капризов , Сергей Федоров , Валерий Каменский и другие.

«Ровно месяц остался до самого громкого и магического хоккейного матча в истории уральской столицы. Уже 30 августа состоится вбрасывание шайбы и начнется матч звезд мирового хоккея The Magic Game, в котором сыграют Павел Дацюк, Александр Радулов , Никита Гусев , Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов , Данис Зарипов , Сергей Мозякин , Александр Семин и другие. А на производстве уже отшиваются специальные ретро-джерси, которые объединили современный дизайн и ретро стиль.

Свитеры, в которых выйдут на лед «УГМК-Арены» в Екатеринбурге прославленные хоккеисты, имеют характерный воротник и шнуровку формы 70-80-х годов, выполнены в бордовом и бежевом цветах и объединяют в себе дизайн игровых маек, в которых играл Павел Дацюк в США и в России.

Вдохновением для игровых джерси стала легендарная форма Зимней классики НХЛ 2014 года, в которой Павел Дацюк сыграл за «Детройт Ред Уингс». Подобная цветовая гамма используется в атрибутике ХК «Автомобилист» – родного клуба Павла в Екатеринбурге. Таким образом, игровая форма, изготовленная специально к матчу, станет своеобразным мостом между периодом карьеры в Детройте и уральскими корнями.

В разработке дизайна игровой формы лично принимал участие и главный «Волшебник» матча – Павел Дацюк. По его словам, свитеры грядущего матча собрали в себя элементы игровой формы 70-80-х годов прошлого века, настоящего и будущего.

Кроме того, игровые джерси будут украшены характерным для уральского народного искусства орнаментом. Еще одной особенностью станет специальное «волшебное» покрытие, эффект от которого смогут увидеть зрители во время предматчевого шоу», – говорится в сообщении «Автомобилиста».

Фото: www.hc-avto.ru