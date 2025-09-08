Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»

Андрей Коваленко раскритиковал позицию ТВ в связи с прощальным матчем Дацюка.

– На прошедшей неделе вы приняли участие в прощальном матче Павла Дацюка.

– Знаете, для меня этот матч стал большим открытием. Блестящая организация от команды Павла, 12-тысячный аншлаг в Екатеринбурге, участие лучших игроков российского хоккея последних десятилетий. Все было сделано от души, это были лучшие проводы, в которых посчастливилось участвовать.

Единственное, что резануло, – реакция СМИ. Дацюк – легенда нашего хоккея, который много лет служил своей стране. Тем не менее его прощальный матч не был показан на ТВ – ему предпочли футбольный чемпионат то ли Бельгии, то ли Голландии, то ли еще какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!

Знаю, что многие ветераны нашего хоккея были огорчены из-за такого отношения. На мой взгляд, это как минимум непрофессионально со стороны ТВ, – сказал олимпийский чемпион.

Вячеслав Фетисов: «Хоккей – спорт номер один в нашей стране. На праздник Дацюка пришли 12 тысяч человек, а федеральные каналы показывали чемпионат Испании или Англии»