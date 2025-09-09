Роман Ротенберг заявил, что у него были варианты продолжить тренировать в КХЛ.

– Не поверю, что не было предложений от клубов КХЛ после СКА.

– Конечно, всегда есть варианты, но я считаю, что моя задача – сконцентрироваться на работе в команде «Россия 25». Когда ты работаешь в клубе и сборной, вся жизнь уходит только на хоккей. У тебя нет выходных.

Я благодарен судьбе, что у меня есть возможность тренировать детей, потому что это дает мне возможность спокойно смотреть все матчи, наблюдать за всеми игроками, смотреть за кандидатами в сборную, – сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «России 25».

