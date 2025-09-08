Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»

Роман Ротенберг заявил, что только патриоты совмещают посты в клубе и сборной.

Ранее бывший главный тренер СКА прокомментировал работу Валерия Карпина в «Динамо» и сборной России.

– Трудно ли вообще совмещать работу в клубе и сборной? У вас этот опыт был.

– Это огромная нагрузка. Это непросто. Тяжелый труд без выходных.

Когда другие тренеры, которые не совмещают посты, могут восстановиться, это важно – мы работаем в сборной, где очень высокая ответственность. Но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, которые искренне любят свою Родину.

И это имеет огромное значение. Потому что клубный уровень – это одно, а сборная – совсем другое! Необходимо, чтобы сборная России всегда радовала наших болельщиков, – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг .

