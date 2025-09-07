Ротенберг поздравил с Днем работников нефтяной и газовой промышленности: «Инвестиции «Газпрома», «Роснефти» и «Татнефти» в хоккей – не просто поддержка, а создание условий для роста»

Роман Ротенберг поздравил с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

«С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю всех, кто трудится в этой отрасли, с профессиональным праздником. Нефтяная и газовая промышленность – это основа развития нашей страны, ее экономики и будущего.

Отдельные слова благодарности компаниям «Газпром», «Роснефть» и «Татнефть». Их масштабные инвестиции в российский хоккей – это не просто поддержка, а создание условий для системного роста: строятся арены, модернизируется инфраструктура, открываются академии, формируются сильные клубы и воспитываются новые поколения игроков.

Хоккей – командная игра. И когда за спиной стоят такие сильные партнеры, как ведущие энергетические компании страны, мы можем быть уверены: у российского хоккея есть прочный фундамент и большие перспективы для новых побед», – написал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.