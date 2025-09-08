Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Дай бог, ребята выступят за сборную России и обыграют канадцев. Это моя цель, прям до слез. Это будет самый счастливый день в моей жизни»

Роман Ротенберг высказался о развитии юных хоккеистов «Красной Машины Юниор».

«Кубок имени Овечкина прошел на высоком уровне. Наша команда «Красная Машина Юниор» заняла шестое место среди всех школ в России. За три года удалось сделать колоссальный рывок.

Этим гордимся, но в то же время понимаем – у нас впереди еще много работы, чтобы выйти на новый уровень.

Это большая работа с родителями, с детьми. Питание, образование, учеба – это огромный, но очень интересный труд. Мы занимаемся этим очень серьезно. И сможем этих ребят, которым пока 10 лет, подвести к самому высокому профессиональному уровню.

Дай бог, они еще выступят за сборную России и обыграют канадцев. Эти наши воспитанники – вот это будет наша гордость. Вот к этому мы стремимся. Это моя цель, прям до слез. Дай бог, что так получится. Это будет самый счастливый день в моей жизни», – сказал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.