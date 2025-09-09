Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Ягода классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»
СКА под руководством Ларионова уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Для тренера это был первый матч против бывшей команды.
– Вы перед матчем были с ящиком, с малиной.
– А откуда вы знаете?
– Видео в интернете есть.
– Да, да. Наши друзья – это люди, которых мы порой не замечаем, не видим. Это простые люди из Чкаловска, которые привозили малину, когда я был тренером «Торпедо». Это люди, которые живут игрой, любят игру. Семья. Мужчина, который всегда был на матчах, к сожалению, он ушел. Причем внезапно умер.
Но его внук, его дети по старой традиции привезли малину. Это было приятно. Только поэтому фотографию я разрешил, можете опубликовывать вообще без проблем. Малина была классная. Она нижегородская, чкаловская. Это был приятный сюрприз.
– Мы ожидали, что вы придете на пресс-конференцию с ней.
– Я не успел. Не знаю, куда ее положили. Я взял пару ягод, но не успел взять целый лоток, чтобы сюда прийти. У нас еще будет время, – сказал главный тренер СКА.
Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова
