Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Ягода классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»

Игорь Ларионов рассказал, что в Нижнем Новгороде ему подарили ящик с малиной.

СКА под руководством Ларионова уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Для тренера это был первый матч против бывшей команды.

– Вы перед матчем были с ящиком, с малиной.

– А откуда вы знаете?

– Видео в интернете есть.

– Да, да. Наши друзья – это люди, которых мы порой не замечаем, не видим. Это простые люди из Чкаловска, которые привозили малину, когда я был тренером «Торпедо». Это люди, которые живут игрой, любят игру. Семья. Мужчина, который всегда был на матчах, к сожалению, он ушел. Причем внезапно умер.

Но его внук, его дети по старой традиции привезли малину. Это было приятно. Только поэтому фотографию я разрешил, можете опубликовывать вообще без проблем. Малина была классная. Она нижегородская, чкаловская. Это был приятный сюрприз.

– Мы ожидали, что вы придете на пресс-конференцию с ней.

– Я не успел. Не знаю, куда ее положили. Я взял пару ягод, но не успел взять целый лоток, чтобы сюда прийти. У нас еще будет время, – сказал главный тренер СКА.

Фото: телеграм-канал Павла Лысенкова

