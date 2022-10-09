Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе»
Игорь Ларионов кушал малину во время пресс-конференции после матча КХЛ.
«Торпедо» обыграло минское «Динамо» (5:2) в матче Фонбет чемпионате КХЛ.
Главный тренер нижегородской команды во время общения с прессой дал вступительный комментарий по игре, а затем начал есть малину. Этот вопрос и стал первым от журналистов.
– Почему сегодня малина?
– Малина снимает стресс. Бокал хорошего красного вина был бы лучше, но после игры очень сложно получить удовольствие от этого напитка. Поэтому малина заменяет.
И малина наша, нижегородская, поэтому я очень рад, что она сегодня находится у нас на столе, у ребят. Дает возможность прийти в себя после напряженного матча, – сказал Ларионов.
В начале сентября, после матча с «Амуром», Ларионов принес контейнер с овощами на пресс-конференцию.
Фото: канал «Торпедо» на YouTube
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