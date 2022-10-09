Ларионов поел малину на пресс-конференции: «Cнимает стресс. Малина наша, нижегородская, рад, что она у нас на столе»

кушал малину во время пресс-конференции после матча .

«Торпедо» обыграло минское (5:2) в матче Фонбет чемпионате КХЛ.

Главный тренер нижегородской команды во время общения с прессой дал вступительный комментарий по игре, а затем начал есть малину. Этот вопрос и стал первым от журналистов.

– Почему сегодня малина?

– Малина снимает стресс. Бокал хорошего красного вина был бы лучше, но после игры очень сложно получить удовольствие от этого напитка. Поэтому малина заменяет.

И малина наша, нижегородская, поэтому я очень рад, что она сегодня находится у нас на столе, у ребят. Дает возможность прийти в себя после напряженного матча, – сказал Ларионов.

В начале сентября, после матча с «Амуром», Ларионов принес контейнер с овощами на пресс-конференцию.

Фото: канал на YouTube