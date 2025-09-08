Ларионов об игре СКА: «О Роллс-Ройсе говорить пока рано. Команде нужно время. Грималди и его жена ждут двойню, Бландиси приехал несколько дней назад и провел одну тренировку»
– Со стороны всегда казалось, что СКА – это что-то близкое к Роллс-Ройсу. С этим сейчас проблемы в команде?
– Команде нужно время. Рокко Грималди практически не в игре, потому что он и его жена ждут двойню. Есть Бландиси, который приехал несколько дней назад и провел одну тренировку.
В этом плане о Роллс-Ройсе пока говорить рано. В предсезонке мы потеряли двух защитников – Зайцева и Педана.
– Почему вы не вышли на раскатку?
– Для меня возвращение в Нижний – это не пустой звук. Я просто не хотел делать два путешествия на лавку. Я решил, что выйду, когда будет темно, чтобы внимание было на меня, а не на команду.
– Справедлив ли результат?
– Счет на табло. Скажу так: Я пытаюсь извлечь из этих игр что-то хорошее. Печально, что мы потеряли одно очко.
Хочу отдать должное Кульбакову, который отыграл блестяще. Мы должны быть более летальны в завершении, в этом вся разница, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме