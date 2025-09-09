Бойков о 3:2 со СКА: «Не соглашусь, что «Торпедо» повезло. Выигранная силовая борьба пошла на пользу. Я любитель жесткой игры, залезаю соперникам под кожу»

«Не соглашусь, что нам повезло. Мы выполнили тренерскую установку, поэтому победили. А установка была играть и получать удовольствие.

Многие не видят черновую работу, которую мы делаем. Видимо, нам на пользу пошла выигранная силовая борьба и единоборства.

Силовую борьбу можно назвать моей визитной карточкой, я любитель жесткой игры. Пытаюсь залезть соперникам под кожу, и вы сами видели, что после этого происходит», – сказал защитник нижегородцев.

По данным КХЛ, игроки «Торпедо» применили 35 силовых приемов против 16 у хоккеистов СКА.

Бландиси из СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча. Это его 1-я игра в КХЛ