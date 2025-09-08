Алексей Исаков высказался о победе в матче против СКА.

Сегодня «Торпедо» обыграло СКА (3:2 ОТ). Решающий гол в овертайме забил Егор Виноградов.

– Вечер действительно получился достаточно ярким. Сразу скажу, что получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу – 19 блокированных бросков говорят сами за себя.

– Тайм-аут перед окончанием третьего периода для чего брали?

– Подумать над стандартами в конце игры, чтобы победить.

– Последний гол – это заготовка или импровизация?

– Скорее импровизация, потому что был уже конец матча. Сочетание, которое было на площадке, сыграло «с листа».

– Вы понимали, что команда будет играть в сезоне так же, как начала?

– Не надо делать выводов по двум играм. Начало чемпионата, желания и эмоций много. Порадовало то, что команда может играть по счету, переламывать эмоции и навязывать свою волю.

– Как оцените дебют Журавлева?

– Сейчас, наверное, будет это не совсем просто сделать. Наверное, по тому времени, что он провел на площадке и как он сыграл, можно сказать, что он вышел неплохо, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

