  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
0

Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»

Майк Салливан оценил шансы Адама Фокса поехать на Олимпиаду.

В это межсезонье главный тренер сборной США возглавил «Рейнджерс», за этот клуб выступает 27-летний защитник.

«Все зависит от его игры. Он обладатель «Норрис Трофи» (в 2021 году – Спортс’‘) и все еще молод, способен на игру элитного уровня. Наша задача – помочь ему выйти на него.

Мы верим в Фокса и сделаем все, что в наших силах», – сказал Майк Салливан.

Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoАдам Фокс
logoСборная США по хоккею
logoРейнджерс
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoМайк Салливан
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттьюс о поражении США в финале Турнира четырех наций: «Это создает дополнительную мотивацию. До Олимпиады еще далеко, но все уже думают о ней»
6 сентября, 06:22
Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»
126 сентября, 03:55
Салливан об Олимпиаде-2026: «США находятся на вершине в хоккее – турнир даст нам возможность это доказать. Ставки еще никогда не были так высоки»
728 августа, 04:43
Главные новости
Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
11 минут назад
Ротенберг о Хартли: «Мы весь год были на связи, обсуждали тренерские вопросы. Поздравил его, когда он получил назначение в «Локомотив»
224 минуты назад
Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»
35 минут назад
«Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»
98сегодня, 10:05
Две сумки Louis Vuitton купил Норрис из «Баффало» одноклубнику Бенсону в обмен на его игровой номер: «Я не мог понять, он серьезно попросил их или нет»
5сегодня, 09:52
Тренер фарм-клуба «Авангарда» Робитайл: «Москва – лучший город, в котором я когда-либо был. В Омске другая атмосфера, но люди меня впечатлили»
5сегодня, 09:36
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
58сегодня, 09:15
КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
47сегодня, 08:59
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»
44сегодня, 08:36
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»
13сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»
сегодня, 10:15
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
1сегодня, 09:25
Андрей Коваленко о 16-летнем сыне Иване: «Говорю ему подниматься ступенька за ступенькой, не прыгать через пролеты. Задача на сезон – понюхать пороха «Локо» и МХЛ»
сегодня, 08:49
Руа о системе Никитина: «Нужно быть агрессивными, но думать головой. Хотим, чтобы у ЦСКА всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к атаке»
сегодня, 08:25
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Не было ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
1сегодня, 07:40
Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов подсказать что-то, много говорит на скамейке»
сегодня, 06:50
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
7сегодня, 06:05
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
4сегодня, 05:45
Абрамов о ЦСКА при Никитине и Федорове: «Какое-то сходство есть, но у нас состав очень поменялся. От хоккея Ильи Воробьева система отличается, совсем другая манера игры»
сегодня, 05:30
Дубакин после победного гола в матче с «Сибирью»: «Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать»
сегодня, 03:55