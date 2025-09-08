Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
Майк Салливан оценил шансы Адама Фокса поехать на Олимпиаду.
В это межсезонье главный тренер сборной США возглавил «Рейнджерс», за этот клуб выступает 27-летний защитник.
«Все зависит от его игры. Он обладатель «Норрис Трофи» (в 2021 году – Спортс’‘) и все еще молод, способен на игру элитного уровня. Наша задача – помочь ему выйти на него.
Мы верим в Фокса и сделаем все, что в наших силах», – сказал Майк Салливан.
