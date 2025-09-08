Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»

Майк Салливан оценил шансы Адама Фокса поехать на Олимпиаду.

В это межсезонье главный тренер сборной США возглавил «Рейнджерс », за этот клуб выступает 27-летний защитник.

«Все зависит от его игры. Он обладатель «Норрис Трофи» (в 2021 году – Спортс’‘) и все еще молод, способен на игру элитного уровня. Наша задача – помочь ему выйти на него.

Мы верим в Фокса и сделаем все, что в наших силах», – сказал Майк Салливан .

