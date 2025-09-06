  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»
12

Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»

Отец Лэйна Хатсона подверг критике генменеджера сборной США Билла Герина.

21-летний защитник «Монреаля» не был приглашен в ознакомительный лагерь для кандидатов на включение в состав сборной США на Олимпиаду-2026. Мероприятие посетили 16 игроков обороны. 

Хатсон стал лучшим новичком НХЛ в прошлом сезоне, набрав 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:43. 

«Лично я считаю, что его следовало пригласить. Наша семья внесла хороший вклад в американский хоккей. Не знаю, о чем думал Билл Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает Лэйна. 

Люди не всегда принимают правильные решения. Нам приходится жить с их мнением, но мы не обязаны с ним соглашаться. Для таких ребят, как Лэйн, это может служить дополнительной мотивацией», – сказал Роб Хатсон в интервью Recrutes Habscast. 

Он также отметил, что у всех его сыновей (Лэйна, проспекта «Вашингтона» Коула, форварда системы «Эдмонтона» Куинна и 16-летнего Ларса) есть и канадское гражданство, так что теоретически они могли бы сыграть за сборную Канады.

При этом Лэйн Хатсон уже играл за США на ЮЧМ, МЧМ и взрослом ЧМ. 

Добавим, что неприглашение игрока в ознакомительный лагерь не лишает его права претендовать на место в итоговом составе олимпийской команды. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
logoОлимпиада-2026
logoКуинн Хатсон
logoМонреаль
logoЛэйн Хатсон
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoКоул Хатсон
logoБилл Герин
logoСборная США по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макэвой об Олимпиаде-2026: «Мечта сбылась – все хотели сыграть в формате «лучшие против лучших»
228 августа, 06:13
Салливан об Олимпиаде-2026: «США находятся на вершине в хоккее – турнир даст нам возможность это доказать. Ставки еще никогда не были так высоки»
728 августа, 04:43
Кэйн об Олимпиаде-2026: «США не хватает золота в турнире формата «лучшие против лучших». И нужно пройти Канаду наконец»
727 августа, 20:20
Главные новости
«Игорь Валерьевич, добро пожаловать домой!» Болельщики ЦСКА вывесили баннер в адрес Никитина во время матча с «Динамо»
534 минуты назадФото
КХЛ. «Металлург» победил «Ак Барс», ЦСКА играет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» против СКА, «Салават» в гостях у «Торпедо»
22737 минут назадLive
Третьяк о смерти Кена Драйдена: «Великий спортсмен, один из лучших канадских вратарей всех времен, настоящий интеллектуал. Хоккейная семья понесла тяжелую утрату»
343 минуты назад
Ларионов-младший, Голдобин и Плотников – в 3-м звене СКА в матче с «Шанхаем». Зыков, Воробьев и Хайруллин – в 1-м
5сегодня, 13:15
Сергей Шумаков: «Агент ведет переговоры с «Салаватом» – жду положительного ответа. Главное – вернуться в КХЛ и доказывать, что я еще что-то могу. Деньги не так важны»
5сегодня, 13:05
Казанский о КХЛ: «Кто возьмет Кубок Гагарина – сказать крайне сложно. ЦСКА станет большим конкурентом «Локомотива», «Металлург» имеет виды на сезон»
2сегодня, 12:40
«Шанхай» о матче со СКА: «Всех пришедших ждет возможность попробовать блюда китайской кухни. Долой скучные сосиски в тесте! Вперед, цзяоцзи!»
22сегодня, 11:15
Юрий Бабенко: «СКА – главная загадка сезона. Непонятно, как будет выглядеть команда. Трансфер Голдобина только добавил вопросов»
3сегодня, 10:55
Комментатор матчей СКА Шестаков: «Нас смотрят и пенсионеры, и домохозяйки. Если буду увлекаться тактическими изысками, это никого не заинтересует. Задача – подготовить больше историй»
8сегодня, 10:25
Сочи, Екатеринбург и Ярославль могут принять Кубок Первого канала (ТАСС)
5сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Паркер Фу забил первый гол «Шанхая» в КХЛ – в матче против СКА
9 минут назад
«Металлург» одержал 750-ю победу в КХЛ, обыграв «Ак Барс» в серии буллитов
120 минут назад
Генменеджер «Айлендерс» об обмене Добсона: «Научился у Брисбуа не принимать решения под влиянием эмоций. Хотел оставить Ноа, но мы не договорились о контракте»
сегодня, 13:55
Миронов остался капитаном «Спартака». Вишневский и Порядин – его ассистенты
1сегодня, 13:45
Ожиганов о Канаде: «Цены очень высокие – даже в сравнении с московскими. Хорошую квартиру можно было снять от 5 тысяч долларов. Там нет качественных овощей – не придают этому значения»
2сегодня, 13:31
Шарипзянов стал капитаном «Авангарда» в 4-м сезоне подряд. Чистяков, Якупов, Прохоркин и Игумнов – его ассистенты
1сегодня, 12:50
«Омские Крылья» Робитайла забили рекордные 9 голов в матче с «Челнами». Фарм-клуб «Авангарда» впервые выиграл 3 из 3 игр со старта сезона ВХЛ
4сегодня, 12:30
Тодд про НХЛ: «Было несколько предложений, но КХЛ – отличная лига. В «Спартаке» все на высоком уровне, отличный штаб во главе с Жамновым»
сегодня, 12:10
Вайсфельд о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Очень понравился Дриджер. Если так весь сезон будет играть – мои поздравления. Спокойно действует, никакой суеты»
1сегодня, 11:55
Спенсер Фу стал капитаном «Шанхая». Бурмистров, Спунер, Бишофф и Кленденинг – альтернативные капитаны
сегодня, 11:45