Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»

Отец Лэйна Хатсона подверг критике генменеджера сборной США Билла Герина.

21-летний защитник «Монреаля » не был приглашен в ознакомительный лагерь для кандидатов на включение в состав сборной США на Олимпиаду-2026. Мероприятие посетили 16 игроков обороны.

Хатсон стал лучшим новичком НХЛ в прошлом сезоне, набрав 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 22:43.

«Лично я считаю, что его следовало пригласить. Наша семья внесла хороший вклад в американский хоккей. Не знаю, о чем думал Билл Герин . Я его не знаю, а он, видимо, не знает Лэйна.

Люди не всегда принимают правильные решения. Нам приходится жить с их мнением, но мы не обязаны с ним соглашаться. Для таких ребят, как Лэйн, это может служить дополнительной мотивацией», – сказал Роб Хатсон в интервью Recrutes Habscast.

Он также отметил, что у всех его сыновей (Лэйна, проспекта «Вашингтона» Коула , форварда системы «Эдмонтона» Куинна и 16-летнего Ларса) есть и канадское гражданство, так что теоретически они могли бы сыграть за сборную Канады.

При этом Лэйн Хатсон уже играл за США на ЮЧМ, МЧМ и взрослом ЧМ.

Добавим, что неприглашение игрока в ознакомительный лагерь не лишает его права претендовать на место в итоговом составе олимпийской команды.