Мэттьюс о поражении США в финале Турнира четырех наций: «Это создает дополнительную мотивацию. До Олимпиады еще далеко, но все уже думают о ней»

Остон Мэттьюс думает о выступлении сборной США на Олимпиаде-2026.

В олимпийском турнире в Италии впервые с 2014 года примут участие игроки НХЛ.

В феврале сборная США уступила Канаде (2:3 ОТ) в финале Турнира четырех наций. В овертайме Мэттьюс мог поставить точку в матче, но его бросок отразил вратарь канадцев Джордан Биннингтон.

«Так проигрывать – это тяжело. Овертайм, отскок шайбы туда или сюда может все решить. Это игра на грани. Думаю, что это служит дополнительной мотивацией перед началом сезона.

До Олимпиады еще далеко, но все уже думают о ней. Это связано с важностью события для всей страны, для спорта в целом. И с тем, что у нас [игроков НХЛ ] есть возможность выступить там.

Это, как и проигрыш в финале Турнира четырех, определенно очень мотивирует. На протяжении того турнира мы чувствовали себя лучшей хоккейной страной в мире. Будет здорово получить возможность доказать это снова», – сказал капитан «Торонто ».