  Салливан об Олимпиаде-2026: «США находятся на вершине в хоккее – турнир даст нам возможность это доказать. Ставки еще никогда не были так высоки»
Салливан об Олимпиаде-2026: «США находятся на вершине в хоккее – турнир даст нам возможность это доказать. Ставки еще никогда не были так высоки»

Майк Салливан заявил, что сборная США поборется за победу на Олимпиаде-2026.

Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

«Ставки еще никогда не были так высоки. Мы чувствуем, что США находятся на вершине этого вида спорта.

Мы ничуть не хуже в хоккее, если не лучше, чем любая другая страна. Турнир даст нам возможность это доказать», – сказал главный тренер сборной США Майк Салливан.

Кэйн об Олимпиаде-2026: «США не хватает золота в турнире формата «лучшие против лучших». И нужно пройти Канаду наконец»

