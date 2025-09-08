Михаил Бердин: «В 18 лет хотел машину покруче. Была «Приора», купил BMW, о которой мечтал. Сейчас повзрослел, ушел от этого, стыдно было ездить – она шумела»

Михаил Бердин рассказал о своем отношении к деньгам.

В это межсезонье 27-летний голкипер перешел из «Авангарда» в «Ак Барс». Он выступал в Северной Америке с 2016 по 2022 год, не проведя ни одного матча в НХЛ.

– Я не знаю второго игрока, который бы уезжал из НХЛ в Россию по своему желанию, еще и на меньшие деньги.

– Да, я потерял в деньгах в три раза. Знаешь, если сейчас смотреть на ценности людей, то почему-то все уходит в материальное. Они сами того не замечают, гонятся за деньгами.

Я тоже был такой в 18 лет – хотел машину покруче. Была «Приора», а я хотел спортивную иномарку. Купил BMW, о которой мечтал: крутая, красивая, узнаваемая.

Но сейчас повзрослел – ушел от этого. Стыдно было ездить – она шумела. Жена рассказывала, что слышала меня за две улицы до дома.

Но всему свое время – сейчас я это вспоминаю с улыбкой. Все нужно делать в тот момент, когда тебе это интересно. Сейчас мне интересно другое, – сказал 27-летний вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин .

Бердин о жизни в Северной Америке: «Все раздражало, каждый год уговаривал себя еще потерпеть. В НХЛ ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском»