Бердин о татуировках: «Сделал их, когда мне было 15-16 лет, хотелось как-то выделяться. Потом узнал, что они отрицательно влияют на тело и здоровье, поэтому больше не планирую»

Михаил Бердин рассказал, что сделал татуировки, когда ему было 15-16 лет.

– Вижу у тебя татуировки…

– Татуировки… Не скажу, что это ошибки молодости, о которых я жалею, но в будущем делать их не буду. Я сделал их, когда мне было 15-16 лет. Наверное, в то время хотелось как-то выделяться, менять все, улучшать.

Но потом я узнал, что татуировки отрицательно влияют на наше тело и здоровье. Поэтому больше не планирую.

У родителей не получилось меня отговорить, надеюсь, что я своего сына отговорю, – сказал 27-летний вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.