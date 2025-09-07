Бердин о татуировках: «Сделал их, когда мне было 15-16 лет, хотелось как-то выделяться. Потом узнал, что они отрицательно влияют на тело и здоровье, поэтому больше не планирую»
Михаил Бердин рассказал, что сделал татуировки, когда ему было 15-16 лет.
– Вижу у тебя татуировки…
– Татуировки… Не скажу, что это ошибки молодости, о которых я жалею, но в будущем делать их не буду. Я сделал их, когда мне было 15-16 лет. Наверное, в то время хотелось как-то выделяться, менять все, улучшать.
Но потом я узнал, что татуировки отрицательно влияют на наше тело и здоровье. Поэтому больше не планирую.
У родителей не получилось меня отговорить, надеюсь, что я своего сына отговорю, – сказал 27-летний вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Вечерняя Казань»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости