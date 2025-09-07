Бердин о России: «Жил в Питере, Омске, Череповце – дело не в крутом городе. Кому-то важны рестораны, а кто-то хочет с таксистом о жизни поговорить – у каждого свои интересы»

Михаил Бердин рассказал, как проводит время в России.

Ранее голкипер, выступавший в Северной Америке с 2016 по 2022 год, заявил , что постоянно хотел вернуться в Россию.

– Россия ведь тоже очень разная. Есть Москва, Казань, а есть Дальний Восток.

– Вы это мне рассказываете? Я пожил в Уфе, Череповце, Подольске, Питере, Омске. Дело же не в крутом городе, а в чем-то другом. Для кого-то важно в рейтинговые рестораны сходить, а кто-то хочет такси «эконом» заказать, чтобы с таксистом о жизни поговорить. У каждого свои интересы.

Понравилось и в Омске, и в Питере. Хотя была травма. Знаешь, когда в моменте это происходит, ты задаешь себе вопрос: «Блин, ну почему именно со мной?!». А когда оглядываешься на сложную ситуацию, которая была пять лет назад, то уже вспоминаешь ее с улыбкой. Хорошо, что травма позади, я полностью восстановился и знаю, куда двигаться.

– Тебе 27 лет, а рассуждаешь как человек, проживший длинную жизнь. С кем ты общаешься в команде?

– Подыскиваю ребят под общие интересы. Люблю рыбалку, Сафонов вот тоже рыбак.

– Как проходит твое свободное время теперь?

– Решили с семьей каждый выходной проводить по-разному. Думаем, куда пойти. Начнем с Кремля, дальше Старо-Татарская слобода. Взяли правило прогуливаться по базе перед сном. Свежий воздух, кормим белок.

Еще полюбил готовить. Нашел обалденный таежный рецепт десерта: замороженная брусника, сгущенка и кедровые орехи. Делать три минуты и полный восторг! – сказал вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин .

