Генменеджер «Ак Барса» об усилении: «Один русский нападающий появится в ближайшее время, возможно. Дальше будем наблюдать, что с потолком зарплат»
– Планируете уже по ходу сезона усилить состав команды, смотрите ли в сторону заокеанского рынка?
– Мы сейчас смотрим иностранцев. Возможно, появится один нападающий из русских в ближайшее время. Дальше будем наблюдать, что у нас будет с потолком зарплат.
– Разговаривали ли с канадскими игроками, которых отстранили от НХЛ?
– Мы по ним общались. С представителем Дюбе, который был в Минске, с Хартом до того, как подписали Бердина. Но пока никто из них дальше переговоры вести не хочет, пока не будет понятно с НХЛ.
Тот же Харт, насколько я знаю, он хочет играть в Швейцарии, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
