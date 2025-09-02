Генменеджер «Ак Барса» об усилении: «Один русский нападающий появится в ближайшее время, возможно. Дальше будем наблюдать, что с потолком зарплат»

Генменеджер «Ак Барса» заявил, что клуб может усилиться в ближайшее время.

– Планируете уже по ходу сезона усилить состав команды, смотрите ли в сторону заокеанского рынка?

– Мы сейчас смотрим иностранцев. Возможно, появится один нападающий из русских в ближайшее время. Дальше будем наблюдать, что у нас будет с потолком зарплат.

– Разговаривали ли с канадскими игроками, которых отстранили от НХЛ?

– Мы по ним общались. С представителем Дюбе , который был в Минске, с Хартом до того, как подписали Бердина. Но пока никто из них дальше переговоры вести не хочет, пока не будет понятно с НХЛ.

Тот же Харт , насколько я знаю, он хочет играть в Швейцарии, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .

«Ак Барс» вел переговоры с Ремпалом, Веси, Ливо и Спронгом, рассказал Валиуллин: «Клуб работает в рамках потолка, идем по плану, но где-то не срабатывает»