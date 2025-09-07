Светлов о ЦСКА после 6:2 с «Динамо»: «Атака очень прибавила. Все лучшие качества форвардов используются, видна рука Никитина. Порадовался за Гурьянова»

Сергей Светлов выделил игру ЦСКА в атаке после матча с «Динамо» (6:2).

Армейцы одержали победу над бело-голубыми в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ и первом официальном матче после возвращения Игоря Никитина на пост главного тренера.

– Что скажете о ЦСКА?

– Выигранный Кубок мэра – это первый шаг вперед ЦСКА. Яркая победа в дерби – второй.

У ЦСКА все последние годы все в порядке дома, но вот атака в этом сезоне очень прибавила. Много острых, скоростных форвардов, все их лучшие качества используются. Видна тренерская рука.

Порадовался за форварда ЦСКА Гурьянова, который в свое время начинал у меня в «Ладе». Он сделал заявку на лучший гол сентября, в этом сольном проходе увидел молодого Гурьянова.

Еще в начале августа говорил о том, что потенциал этого талантливого форварда наконец-то будет реализован. И первые шаги в этом направлении сделаны, – сказал олимпийский чемпион и участник Тренерского совета ФХР.